19-jarige Nederlander betrapt met resem drugs en cash geld in Bilzen

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft dinsdag een vermoedelijke drugsdealer gearresteerd op de Eikaart in Bilzen. De 19-jarige Nederlander had drugs en cash geld bij.

Het was een overlastploeg die de fietser dinsdag wilde controleren op de Eikaart. De 19-jarige jongeman probeerde nog te vluchten, maar kon tegengehouden worden. Hij bleek bekend te zijn bij de politie en had bovendien heroïne, cocaïne, hasj én cash geld op zak. De Nederlander werd gearresteerd op verdenking van handel in verdovende middelen. Na verder onderzoek en verhoor werd hij woensdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die besloot hem aan te houden. De jongeman werd naar de gevangenis gebracht. siol