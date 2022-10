Deze actrice is volgens de wetenschap van de gulden snede nog knapper dan Bella Hadid

Schoonheid is subjectief, toch? Niet als het van de gulden snede afhangt. De term is al gekend sinds de oudheid, toen mannen als Pythagoras en Euclides de geometrische principes achter de ‘goddelijke verhouding’ bestudeerden. Nu, enkele millennia later, werden de mooiste mensen ter wereld uitverkozen volgens de principes van de gouden snede. Maar wat betekent dat precies?

De gulden snede is eerst en vooral een wiskundig begrip. Kort gezegd heeft het betrekking op de verdeling van een lijnstuk in twee delen, volgens een vaste verhouding. De grootste van de twee delen verhoudt zich namelijk tot de kleinste, zoals het hele lijnstuk zich verhoudt tot het grootste deel. En die goddelijke verhouding kan je toepassen op zowat alles, dus ook op gezichten.

Knappe koppen

Dat is in ieder geval wat de Britse plastische chirurg Dr. Julian De Silva van het Centre for advanced facial cosmetic and plastic surgery in Londen heeft gedaan om te bepalen wie de mooiste vrouwelijke én mannelijke celebrities van dit moment zijn. Van lippen tot wenkbrauwen: elke gelaatstrek werd onder de loep genomen om een ‘wetenschappelijke’ top tien te maken.

Bij de vrouwen is het dit jaar actrice Jodie Comer, gekend van Killing Eve, die met de eerste plaats aan de haal gaat. Zij wordt op de voet gevolgd door Zendaya en Bella Hadid. Bij de mannen staat Robert Pattinson bovenaan de lijst, terwijl Henry Cavill en Bradley Cooper de top drie vervolledigen.

Top tien mooiste vrouwen

1. Jodie Comer

2. Zendaya

3. Bella Hadid

4. Beyoncé

5. Ariana Grande

6. Taylor Swift

7. Jourdan Dunn

8. Kim Kardashian

9. Deepika Padukone

10. HoYeon Jung

Top tien mooiste mannen

1. Robert Pattinson

2. Henry Cavill

3. Bradley Cooper

4. Brad Pitt

5. George Clooney

6. Hugh Jackman

7. David Beckham

8. Idris Elba

9. Kanye West

10. Ryan Gosling