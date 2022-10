Een derde van zonnepanelen gekocht via groepsaankoop worden nooit gelegd

Ongeveer een derde van de zonnepanelen die in Oost-Vlaanderen via een provinciale groepsaankoop zijn aangekocht, worden nooit gelegd. Dat blijkt uit cijfers die Belga heeft opgevraagd.

De contracten zijn geannuleerd door de klant of door de leverancier, bijvoorbeeld omdat het dak niet geschikt is. In totaal gaat het om zo’n 2.392 installaties op een totaal van 7.507 die tijdens groepsaankopen in 2019 en 2021 zijn besteld. Ook de laatste groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen, die in juni wegens succes werd verlengd, kampt met veel annulaties. Op 9 juni hadden 9.134 geïnteresseerden zich ingeschreven. 2.541 klanten gingen op het voorstel in en betaalden een voorschot. Maar inspecties door leveranciers G&D en Advenso hebben in ongeveer 25 procent van de dossiers al tot een annulatie geleid.

Exacte gegevens over de reden voor annulatie zijn niet voorhanden, maar “er zijn enkele daken waarop de leverancier niet kan en mag installeren”, zegt de provincie Oost-Vlaanderen, “Dit is een deel van de annulaties.” Het gaat dan om situaties als een overzetdak of een asbesthoudend dak, geeft de provincie nog als voorbeeld.