De Lustige Heivinken herdenken koorleden op kerkhof in Bokrijk

Het kerkhof van de Broeders van de Christelijke Scholen in Bokrijk ligt prachtig verscholen in de bossen. In 1908 werd Bokrijk aangekocht door de broeders van de Christelijke Scholen om als rusthuis, juvenaat (ook klein-noviciaat genoemd) en scholastikaat te dienen. Vanaf 1961 werden ook leken in de normaalschool toegelaten. Later richtten de broeders het Sint-Jozefinstituut op, een middelbare school. Broeder Guido Remans verbleef, als laatste, in Bokrijk en verzorgde het kerkhof van de orde. Toen hij naar een woonzorgcentrum ging, werd het kerkhof gesloten. Velen missen echter hun vertrouwde bezoekjes aan het kerkhof om hun broeder (directeur, leraar of onderwijzer) met een bezoekje te eren.

Vzw De Lustige Heivinken heeft er altijd herdenkingen georganiseerd voor broeder Arnold, dirigent van het befaamde knapenkoor De Lustige Heivinken. In 2017 werd er een sfeervolle wake gehouden voor de broeders en de overleden Heivinken. Op 1 en 2 november tussen 11 en 16 uur houden De Lustige Heivinken het kerkhof weer even open zodat iedereen een bezoekje kan brengen. Op 2 november om 11 uur organiseren ze er een hulde aan de broeders die door de jaren heen betrokken waren bij het knapenkoor De Lustige Heivinken. Maar ook de overleden Heivinken worden herdacht.

Bijkomende info: 089/38.12.31 of 0485/76.51.82