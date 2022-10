Week van de Belgische mode: deze wereldsterren kozen resoluut voor ontwerpers van bij ons

Prada, Chanel, Louis Vuitton… het zijn maar een paar grote modehuizen wiens creaties een vaste plek hebben in de dressing van wereldsterren. Maar tussen al dat internationaal geweld duiken evengoed tal van Belgische ontwerpers op. Naar aanleiding van de Week van de Belgische mode hebben we er vijf op een rijtje gezet.

Cate Blanchett en Sam Reychler

De Australische actrice, bekend van onder meer The lord of the rings en Babel, koos op de recente modeweek in Milaan voor een paar enkellaarsjes van de Belgische Sam Reychler. De Oost-Vlaming richtte in volle coronacrisis zijn eigen label op nadat hij vijftien jaar actief was voor het Italiaanse schoenenmerk Roberto Del Carlo.

© Isopix/La Bottega

Chrissy Teigen en Bernadette

Van Oost-Vlaanderen naar Antwerpen. Daar richtte Charlotte De Geyter samen met haar moeder in 2019 het luxelabel ‘Bernadette’ op. Hun kenmerk? Lieflijke en tegelijk pittige bloemenprints en strikken. Een combinatie die ook Chrissy Teigen (36) kan bekoren. De vrouw van John Legend die momenteel zwanger is van hun derde kindje plaatste op Instagram een ludieke foto met haar dochter Luna. Voor de gelegenheid trok ze een kimono aan van het Antwerpse label.

© Isopix en Bernadette

LĒO en Kylie Jenner

En we blijven nog even in de buurt, al maakten we een tussenstop in Parijs. LĒO, een creatie van artistiek directeur Leonneke Derksen en oprichter Matthias Medaer, zag het licht in 2016. Nadat ze ervaring opdeden in de lichtstad besloten ze zich te vestigen in onze hoofdstad Brussel. Hun ontwerpen trokken ondertussen ook de aandacht van heel wat wereldsterren. Onder meer Kylie Jenner liet er haar oog vallen en droeg al meermaals creaties van het Brusselse modehuis.

© AP en LEO

Hailey Bieber en Meryll Rogge

Meryll Rogge heeft sinds 2020 haar eigen label maar bouwde daarvoor al een indrukwekkend palmares op. Niet alleen Marc Jacobs was helemaal overtuigd van haar kunnen, ook met Dries van Noten vormde ze maar liefst vijf jaar lang een team. En ondanks dat ze New York verruilde voor Antwerpen, lieten de Amerikaanse sterren haar niet in de steek. Onder meer Hailey Bieber koos al eens voor een broek van de ontwerpster.

Justin Bieber en Hailey Bieber — © ISOPIX

Rihanna en Stéphanie D’heygere

Dior, Jacqemus, Jean Paul Gaultier… het is een greep uit de grote namen die op de cv van Stéphanie D’heygere prijken. Maar toch besloot de Kortrijkse om het in 2018 zelf te doen: ze stampte haar gelijknamige juwelenlabel uit de grond, en dat ging niet onopgemerkt voorbij: Rihanna, Kelly Clarkson en Lily-Rose Depp vielen al voor haar opvallende creaties.