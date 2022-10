Asfalt van Limburgse snelwegen wordt volgende week vijf nachten hersteld

Archiefbeeld. De oprit van de E314 in Houthalen richting Lummen zal maandagnacht afgesloten worden. — © Karel Hemerijckx

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert volgende week vijf nachten asfaltwerken uit op de Limburgse autosnelwegen. Het verkeer op de E314 en E313 zal dan tijdelijk over één rijstrook moeten rijden.

De werken worden uitgevoerd tussen maandagavond 17 oktober en zaterdagochtend 22 oktober. Het gaat om lokale herstellingen van het wegdek, telkens op één rijstrook en telkens tussen 20 uur en 6 uur. Op de E314 wordt gewerkt ter hoogte van Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder, in de richting van Lummen. Op de E313 wordt het wegdek tussen Bilzen en Hasselt hersteld, ook in de richting van Lummen. Het verkeer zal tijdens de werken over één rijstrook en met een aangepaste snelheid moeten rijden.

In de nacht van maandag op dinsdag zullen de ventweg en de afrit richting Centrum-Zuid in Houthalen ook hersteld worden. Daarom moeten op het complex 29 Houthalen-Helchteren/Zonhoven die nacht de twee opritten richting Lummen afgesloten worden. Het verkeer zal omgeleid worden. Tijdens de vier andere nachten worden er geen op- of afritten afgesloten. siol