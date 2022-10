De Wever bijzonder kritisch voor federale begroting: “Liever te laat met begroting dan op tijd een lijk op tafel leggen”

De federale begroting die premier Alexander De Croo (Open VLD) dinsdag voorstelde, mist de nodige hervormingen en ambitie. Dat is de mening van N-VA-voorzitter Bart De Wever, die zich op Radio 1 erg kritisch toonde voor wat beslist werd. “Als er nu nog iets fout gaat, gaan we volledig onderuit.”

De kritiek op de nieuwe begroting van de federale regering wordt nergens gespaard. Een veelgehoord argument is dat er te weinig sprake is van echte hervormingen die ons land klaar maken voor de toekomst. Ook Bart De Wever, voorzitter van federale oppositiepartij N-VA, vindt dat. Daar liet hij in een interview met Radio 1 geen twijfel over bestaan.

“We hadden moeten doen wat we in dit land al lang hadden moeten doen, en dat is hervormen”, zegt De Wever. “We weten dat er een pensioenbom op ons afkomt, dat onze arbeidsgraad te laag ligt om onze welvaartsstaat te financieren en dat onze fiscaliteit hervormd moet worden. Van de vorige regering kan je veel slechts zeggen, maar op die werven heeft ze wel echt gewerkt. De huidige doet dat niet en dat is volstrekt onverantwoord.”

Premier De Croo. — © BELGA

Op dit moment zijn we de allerslechte leerling van de klas in Europa, zo blijkt uit de prognoses van het IMF. “We gaan naar een tekort van 5 procent en dat is zowat het slechtste van de hele ontwikkelde wereld. Als er nu nog iets misgaat, dan gaan wij onderuit en keren de financiële markten zich tegen ons. Dit is onhoudbaar.”

Wat dan wel had moeten gebeuren? De arbeidsgraad omhoog krijgen, haalt De Wever aan. “Tot dat gebeurt, gaan we de dieperik in. Dan stapelen we de schulden op.” Die stijgt nu wel heel traag. “Maar het signaal van deze regering is: ga vooral niet werken. We hebben een welvaartsstaat die erop gericht is om passieven te ondersteunen.”

De N-VA’er noemt de federale begroting “stilaan een lijk dat niet meer te reanimeren valt”. Toen De Wever voorgeworpen werd dat een begroting maken ook een erg moeilijke opdracht bleek voor de Vlaamse regering, waar zijn partij wel een prominente rol in heeft, zei de N-VA’er dat hij “liever een paar dagen te laat is met een gezonde begroting” dan dat hij “een lijk op tafel legt dat niet meer te reanimeren is”.

“Dat is een heel groot verschil”, zegt De Wever. “Eigenlijk zegt de Vivaldi-regering: wij komen niet overeen en grote hervormingen moet je van ons dan ook niet verwachten. Dan denk ik: goed, maar ga dan weg. Verdwijn met die regering. Dit is twee jaar tijdverlies.”