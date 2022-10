Nafi Thiam behoort ondanks topjaar niet tot genomineerden van World Athletics voor Atlete van het Jaar

World Athletics heeft woensdag haar lijst van tien genomineerden bekendgemaakt voor de trofee van Atlete van het Jaar. Onze landgenote Nafi Thiam, die in de zevenkamp de wereldtitel en de Europese titel veroverde in 2022, behoort niet tot de kanshebbers.

De atleten werden voorgedragen door een internationaal panel van atletiekexperts. Negen van de tien genomineerden werden op het WK in het Amerikaanse Eugene afgelopen zomer wereldkampioene. Het gaat om de Nigeriaanse Tobi Amusan (100 meter horden), de Peruviaanse Kimberly Garcia (20 en 35 km snelwandelen), de Keniaanse Faith Kipyegon (1500 meter), de Bahamaanse Shaunae Miller-Uibo (400 meter), de Venezolaanse Yulimar Rojas (verspringen), de Amerikaanse vrouwen Chase Ealey (kogelstoten) en Sydney McLaughlin (400 meter horden en 4x400 meter) en de Jamaicaanse vrouwen Shelly-Ann Fraser-Price (100 meter) en Shericka Jackson (200 meter). Enkel de Oekraïense Yaroslava Mahuchikh (hoogspringen) behoort als vicewereldkampioene tot de genomineerden. Ze werd wel Europees kampioene, wereldkampioene indoor en sprong een beste wereldjaarprestatie van 2m05.

Het stemproces voor de prijs gebeurt in drie fases. De World Athletics Council en World Athletics Family kunnen stemmen via mail, fans doen dat op de socialemediaplatformen van de Wereldatletiekbond. De stemming van de ‘Council’ telt voor 50 procent, die van de ‘Family’ en de fans elk voor 25 procent. De stemming sluit om middernacht 31 oktober. Nadien zullen de vijf supergenomineerden bekendgemaakt worden. De prijs zal begin december toegekend worden. World Athletics zal de komende dagen ook de mannelijke genomineerden bekendmaken.

Vorig jaar was de prijs bij de vrouwen voor de Jamaicaanse Elaine Thompson-Herah. Yulimar Rojas won in 2020, Nafi Thiam in 2017.

Nafi Thiam is wel één van de laatste drie finalisten voor de titel van Europees atlete van het Jaar, een prijs van European Athletics. Haar concurrentes daar zijn Mahuchikh en de Nederlandse Femke Bol. De winnares wordt op 22 oktober bekendgemaakt.