Bijna 1 op de 3 personen in Vlaanderen ontvangt vervangingsinkomen

De grootste groep hiervan zijn personen met een pensioenuitkering. Begin 2020 ging het om 1,41 miljoen personen. Zij worden gevolgd door de personen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid (362.000 personen) en diegenen met een werkloosheidsuitkering (96.200 personen).

Bij de personen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid waren vrouwen in 2020 in de meerderheid. Dat was ook zo bij de personen met een pensioenuitkering. Bij de werklozen met een uitkering waren er iets meer mannen dan vrouwen.

Kustgemeenten

Het aandeel personen met een vervangingsinkomen ligt het hoogst in de kustgemeenten. Zo ging het in Koksijde om 48 procent, maar ook in de andere badsteden lag het aandeel telkens boven de 40 procent. Dat heeft te maken met de oudere leeftijdstructuur in deze gemeentes en dus het hoger aantal pensioenuitkeringen.

De verschillen tussen het Vlaamse Gewest (28 procent) en het Waalse Gewest (30 procent) zijn eerder miniem. In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest lag het aandeel met 22 procent dan wel weer wat lager.