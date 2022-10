Aap wordt woest en gooit modder en graspollen naar bezoekers van zoo: “Hij werd uitgedaagd”

Een aap in de Nanning Zoo in de Chinese provincie Guangxi was vorige week door het dolle heen en begon met modder, graspollen en uitwerpselen de naar de bezoekers te gooien. Beelden van de woeste chimpansee - die door bezoekers ‘Dona Gorilla’ wordt genoemd - gaan nu de wereld rond via sociale media. Volgens de zoo werd het dier “waarschijnlijk uitgedaagd” door de bezoekers. “Zijn gedrag was niet normaal”, klinkt het nog. “We vragen alle bezoekers om zich te gedragen en lief te zijn voor de dieren.”