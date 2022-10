Nederlandse motorrijder Victor Steeman (22) overleden na crash tijdens race in Portugal

Motorrijder Victor Steeman is dinsdag, enkele dagen na zijn crash tijdens een race in Portugal, overleden. De 22-jarige Nederlander van MTM Kawasaki lag sinds het ongeluk van afgelopen zaterdag in kritieke toestand in een ziekenhuis in het Portugese Faro. WorldSBK, de organisator van het WK Superbike en de Supersport 300, de klasse waarin Steeman actief was, bevestigde zijn overlijden.

Steeman was zaterdag betrokken bij een grote crash waarop de race onmiddellijk werd stilgelegd. De Nederlander werd meteen verzorgd langs de baan en daarna naar het ziekenhuis gebracht in Faro. “Ondanks de inspanningen van de medische staf is Steeman bezweken aan zijn verwondingen”, aldus WorldBSK. Hij had onder meer hoofdletsel opgelopen.

Steeman maakte een sterk seizoen door in de Supersport 300-categorie en stond tweede in de tussenstand. Hij won vier races en pakte drie keer de pole.

Zijn familie bracht een gezamenlijk statement uit. “Iets waar je altijd bang voor bent als ouder van een motorcoureur is nu gebeurd. Onze Victor kon zijn laatste race niet winnen. Ondanks het ondraaglijke verlies en verdriet, willen we met veel trots delen dat onze held door zijn heengaan in staat was om vijf andere mensen te redden door de donatie van zijn organen. We willen iedereen bedanken die met ons meegeleefd heeft in de afgelopen dagen, we zullen Victor enorm missen”, zo klonk het.