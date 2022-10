Eerlijke vindster stapt naar politie: “Tientallen mensen beweren dat geld van hen is”

Defne Demir, de Zutendaalse vrouw die een aanzienlijke som geld vond in de Daalstraat in Zutendaal, gaat het naar de politie brengen. Haar oproep in een poging de eigenaar te vinden leverde voor haar te veel ongeloofwaardige verhalen op.

Het was tijdens een wandeling maandagavond dat Defne heel wat briefjes contant geld in de Daalstraat in de berm zag liggen. Omdat ze zich kon inbeelden hoe de eigenaar zich bij dat verlies zou voelen besloot ze via sociale media op zoek te gaan naar hem of haar. Degenen die het totale bedrag dat ze vond zou kunnen zeggen zou volgens Defne de meest waarschijnlijke eigenaar zijn. En nu blijkt dat heel veel mensen geld hebben verloren in de Daalstraat.

“Tientallen mensen die los gokken”, zegt Defne. “Het ene verhaal al ongeloofwaardiger dan het andere. Zo was er een vrouw die beweerde dat haar kleinzoon in de Daalstraat 730 euro verloren had drie weken geleden. Dus zou dat geld daar drie weken gelegen hebben. Daarvan weet je al zeker dat het niet kan kloppen. Er zijn ook andere verhalen waarvan je al meteen aanvoelt dat het zeker de echte eigenaar niet is. Omdat ik door de bomen het bos niet zie en toch graag heb dat het weer bij de rechtmatige eigenaar komt stap ik ermee naar de politie.” Wat de politie ermee gaat doen is nog niet helemaal duidelijk. (cn)