Incidenten voor Napoli-Ajax roepen slechte herinneringen op bij KRC Genk-fans

De Genk-fans werden in 2019 in Napels aangevallen met hamers en bijlen. — © rr

Een Nederlandse fan die maandag neergestoken werd voor zijn hotel en een onrustige nacht van dinsdag op woensdag met meerdere vechtpartijen tussen Napolitaanse en Nederlandse hooligans. In de aanloop naar hun thuiswedstrijd tegen Ajax in de Champions League (aftrap om 18.45 uur) maakt Napels eens te meer zijn reputatie waar als ‘no go-zone’ voor buitenlandse voetbalfans. Iets waar de supporters van KRC Genk over kunnen meespreken na hun bezoek in 2019.