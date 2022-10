Vijf redenen waarom je de Hasseltse Jeneverfeesten dit weekend niet mag missen

1. Kelnerloop met Japanner

Een van de jaarlijkse hoogtepunten van de Jeneverfeesten is de kelnerloop, waarvan de winnaar zijn gewicht in jenever ontvangt. Tijd en plaats van het gebeuren: zondag om 15 uur met start in Quartier Bleu en aankomst op de Havermarkt, afstand 2,9 kilometer. Dit jaar is er een opmerkelijke deelnemer: de 50-jarige Japanse komiek en acteur Daisuke Miyagawa. “Een man die verslag uitbrengt over opmerkelijke dingen uit de hele wereld, een beetje de Japanse Tom Waes. Om ongelukken te voorkomen, laten we hem begeleiden door een coach. Zijn reportage wordt uitgezonden op Nippon TV”, verduidelijkt Jean-Pierre Swerts, voorzitter van de Jeneverfeesten.

© Serge Minten

2. Borrelmanneke in het nieuw

Zaterdag om 15 uur wordt op de binnenkoer van het Jenevermuseum de primeur 2022 voorgesteld. De burgemeester moet die proeven en goedkeuren. Daarna gaat het in stoet richting het bronzen beeld van het Borrelmanneke op de hoek van de Kleine Maastrichterstraat. Het water dat uit het tonnetje stroomt verandert op ‘miraculeuze’ wijze in jenever. Een uur lang kan er gratis gedronken worden.

Naar gewoonte krijgt het Borrelmanneke weer enkele nieuwe manteltjes, naar het voorbeeld van Manneken Pis. Zondag om 14 uur trakteert het Borrelvrouwke wat verderop. Voor het eerst hebben de Jeneverfeesten een ambassadeur: chef Anne-Sophie Breysem van restaurant Ansoler. Haar foto staat op de blauwe kruik (Hasseltse graanjenever) van het Jenevermuseum. Er zijn ook twee historische figuren die een eigen jenever krijgen. Een van beiden is al bekend: jeneverstoker Joseph Theunissen (1895-1945). Zijn foto staat op de bordeauxkleurige kruik (belegen, vatgerijpte graanjenever).

Jean-Pierre Swerts is de voorzitter van de Hasseltse Jeneverfeesten. — © Sven Dillen

3. Optredens met een hoek af

“De Jeneverfeesten zouden de Jeneverfeesten niet zijn als ze geen hoek af hadden”, zegt Jean-Pierre Swerts. “Daarom is er bij ons zeker plaats voor optredens van figuren als Sam Gooris, Joe Hardy en Jee Kast en niet te vergeten de non-verbale nonsens van Hendrik & co met de act Craie de Trottoir. Met enkele stukjes stoepkrijt weten Danie Jordens en zijn gezelschap het publiek te vermaken en op het verkeerde been te zetten.”

© RR

4. Wereldmuziek om op te dansen

Het muzikale programma is erg gevarieerd. Voor het jonge publiek zijn er dj-sets in de Dokter Willemsstraat, op het Kolonel Dusartplein en het Capucienenplein. Wie het graag wat minder eigentijds heeft, begeeft zich best naar de Dorpsstraat voor een optreden van de Tasty Town Big Band, die muziek uit de jaren twintig en dertig brengt. De Limburgse Lindy Hoppers stemmen hun danspassen daarop af. Op de Havermarkt duikt ook brassband Babbelouze terug in het muzikale verleden met onder meer jazz, polka en wereldmuziek. De muzikanten van Mariachi Los Tarascos (Mexico, Spanje, Honduras) geven in de Kattegatstraat een nieuwe draai aan Latijns-Amerikaanse volksmuziek.

Voor het eerst hebben de Jeneverfeesten een ambassadeur: chef Anne-Sophie Breysem van restaurant Ansoler. — © Boumediene Belbachir

5. Hasseltse distilleerders

Geen Jeneverfeesten zonder jenever. Daarom geven alle Hasseltse distilleerders acte de présence. Fryns, Smeets, Massy, ’t Stookkot, Vanderlinden en het Jenevermuseum hebben allemaal een stand waar kan geproefd worden. Voor de speurneuzen is er opnieuw de secret bar van Smeets, die verstopt zit in de binnenstad. Wie een fond wil leggen, kan terecht op het Kolonel Dusartplein, waar een Jenever Foodies-dorp werd opgebouwd.

© Karel Hemerijckx

De Jeneverfeesten vinden plaats op zaterdag 15 en zondag 16/10 in het centrum van Hasselt. Info en het volledige programma op www.jeneverfeesten.be