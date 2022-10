Zoon van rapper 50 Cent biedt zijn vader 6.700 dollar aan om een dagje samen te zijn

Het bedrag van 6.700 dollar of 6.900 euro komt overigens niet zomaar uit de lucht vallen. Het is namelijk het bedrag dat Marquise als kind iedere maand kreeg als alimentatiegeld. Toch vond hij dat veel te weinig en hoopt toch nu nog een hoop geld te kunnen recupereren van zijn schatrijke vader. Maar die lacht de claim weg en sindsdien vechten de twee een soort van open oorlog uit op sociale media.

Marquise plaatste onlangs nog ‘Entitled’ in dollarbiljetten, een verwijzing naar een foto die 50 Cent eerder had gepost en waarin de uitdrukking ‘Broke’ werd gelegd in biljetten van honderd dollar. Daarmee wilde de zoon van de rapper aan zijn vader laten weten dat hij nog geld te goed heeft van hem. Of hij dat zal krijgen, is zeer twijfelachtig gezien de reactie van 50 Cent.

© Instagram

Die plaatste een clip uit zijn serie ‘Power’ waarin zijn personage Kanan zijn zoon vermoordde.

“Ik had niet gedacht dat succes me mijn zoon zou kosten, maar het is nu eenmaal zo”, zei 50 Cent in een interview over de slechte relatie met zijn zoon.

De relatie tussen 50 Cent en zijn zoon Marquise is al jaren verzuurd. Het begon ongeveer in 2008 na een conflictueuze scheiding tussen 50 Cent en Shaniqua. 50 Cent zou na de scheiding zijn zoon met SMS’en hebben belaagd waarin hij onder andere zijn moeder probeerde zwartmaken. Het conflict liep uit de hand en 50 Cent zei uiteindelijk dat “hij geen zoon meer had.”

Over de geldeis van zijn zoon zei 50 Cent: “Ik heb zijn moeder 1.360.000 dollar gegeven om ervoor te zorgen dat hij de mogelijkheden krijgt die ik nooit heb gehad. Ze hebben dat geld gewoon uitgegeven. Dat ze nu hun plan maar trekken.”

Het is dan ook hoogst twijfelachtig dat Marquise zijn vader effectief zou willen ontmoeten als die op zijn uitnodiging van 6.700 dollar zou willen ingaan.