Yorbe Vertessen (PSV) en Zinho Vanheusden (AZ) missen Europese wedstrijden, jonge Belgen staan opnieuw tijdje aan de kant met blessures

PSV kan de komende weken niet rekenen op Yorbe Vertessen. De 21-jarige Belgische belofteninternational sukkelt met spierklachten. Dat maakten de Eindhovenaren woensdag bekend op hun website.

“Zijn herstel zal naar verwachting enkele weken in beslag nemen”, legde PSV uit. “De eerste prognose is dat hij in de eerste seizoenshelft nog in actie kan komen.”

Vertessen viel halverwege de eerste helft van zondag tegen Heerenveen (0-1 zege) uit na een sprintduel om de bal.

De aanvaller was vorige week donderdag nog een uitblinker in de 1-5 overwinning van PSV in de Europa League bij het Zwitserse FC Zürich. Het waren zijn eerste twee goals dit seizoen. Vertessen kwam tot dusver zeven keer in actie.

PSV staat in de Eredivisie voorlopig derde, op twee punten van koploper AZ. In de Europa League telt het na twee speeldagen vier punten.

Zinho Vanheusden staat opnieuw aan de kant met voetblessure

Zinho Vanheusden blijft de pech opstapelen. De 23-jarige verdediger liep afgelopen zondag tijdens de 1-2 zege van AZ bij FC Utrecht in de Eredivisie een voetblessure op. Hij staat daardoor voorlopig aan de kant. Dat maakte AZ woensdag bekend.

Vanheusden mist de verplaatsing in de Conference League van donderdag bij het Cypriotische Apollon Limassol. Volgens verschillende media zou hij echter langer aan de kant staan. Hij zou een breukje in de linkervoet hebben opgelopen.

Vanheusden speelde afgelopen weekend tegen FC Utrecht zijn tweede Eredivisiewedstrijd van het seizoen, nadat hij het begin van het seizoen had gemist door blessureleed. Tien dagen geleden maakte Vanheusden tegen FC Groningen zijn wederoptreden.

AZ-trainer Pascal Jansen heeft 22 spelers beschikbaar voor het Conference League-duel in Cyprus van donderdag. Vorige week wonnen de Alkmaarders thuis met 3-2 van Apollon Limassol. Ook toen kwam Vanheusden als invaller een halfuur in actie. AZ leidt in haar groep met het maximum van negen punten uit drie duels. Ook in de Eredivisie zijn de roodhemden als koploper nog ongeslagen.

Vanheusden maakte afgelopen zomer de overstap op huurbasis van Inter Milaan naar AZ. De Alkmaarders bedongen ook een aankoopoptie.

Inter verhuurde hem vorig jaar aan Genoa, maar dat werd geen succes. Door een nieuwe knieblessure kwam hij er slechts zestien keer in actie en de club degradeerde naar de Serie B. Vanheusden raakte ook uit beeld bij de Rode Duivels, op weg naar het WK in Qatar (20 november-18 december). Hij werd in september vorig jaar voor het laatst opgeroepen door bondscoach Roberto Martinez.