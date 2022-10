Het zwembad in Lommel maakt deel uit van Sportcentrum De Soeverein. — © Dick Demey

Lommel

Mag de vzw Al-Furqan het zwembad De Soeverein weldra niet meer afhuren om enkel mannen en kinderen te laten zwemmen? De stad Lommel zal zich vandaag in ieder geval informeren bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. “Als het niet wettelijk is, grijpen we in.”