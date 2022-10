Ham laat inwoners lopen en wandelen voor het goede doel

Nadat de gemeente Ham meerder jaren ‘Football for Life’ organiseerde, gooien ze het roer nu om. Onder de naam ‘Move for Life Ham’ organiseren ze in november de eerste Hamaton, een loop- en wandelactiviteit voor het goede doel.

In het verleden organiseerde de Vriendenkring van het personeel van gemeente Ham het evenement Football For Life. Van jeugd tot personeel, politie en politiek: allemaal samen vormden ze een zaalvoetbalploeg om tegen elkaar te strijden voor het goede doel. Na de coronaperiode willen ze het roer omgooien en wordt de naam van het event Move For Life Ham. Onder deze naam plannen ze op 8 november de eerste Hamaton. Het is een loop- en wandelactiviteit voor het goede doel.

Vertrek en aankomst zijn voorzien aan sporthal ’t Vlietje tussen 17.30 uur en 23 uur. Elke deelnemer betaalt 5 euro en kan zelf beslissen hoeveel rondjes hij of zij loopt of wandelt. Bij aankomst krijgt elke deelnemer dan een aandenken. Het parcours loopt via ’t Vlietje richting De Zille, door het gemeentehuis en jeugdhuis De Stip zo terug naar ’t Vlietje. Dj PoolHam zorgt voor de muziek aan jeugdhuis De Stip en ’t Vlietje tussen 17.30 en 23 uur. Zowel in Jeugdhuis De Stip al aan sporthal ’t Vlietje dan je iets drinken of een soepje eten.