Plots staat er een meterslange truck dwars over de weg

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft maandag tijdens controles verschillende overtredingen vastgesteld. Een trucker had zijn vrachtwagen gewoon over de straat geparkeerd en bleek bovendien een vervallen rijbewijs te hebben.

Drie politiemotards voerden de controles maandag uit. Een bestuurder legde een positieve speekseltest af voor THC en verloor zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen. Opvallend genoeg moest de man drie dagen voordien nog voor de politierechter verschijnen voor gelijkaardige feiten.

Een vrachtwagenbestuurder werd op de Bilzersteenweg in Vlijtingen (Riemst) dan weer gecontroleerd omdat hij een wel heel aparte parkeerstijl had. De man moest tanken en had zijn trekker met oplegger daarom dwars over de rijbaan gezet in een bocht. De chauffeur bleek met een vervallen rijbewijs te rijden en stond ook geseind voor het betekenen van een rijverbod. Bovendien waren noch de trekker, noch de oplegger niet geldig gekeurd en had de man geen vervoersvergunning bij.

Een voertuig werd getakeld omdat de bestuurder geen geldig verzekeringsbewijs kon tonen en de keuring verlopen bleek te zijn. Een chauffeur met een verlopen Spaans rijbewijs zag zijn voertuig ook in beslag genomen worden. De keuring bleek ook al verlopen sinds 7 augustus 2021. Er werden maandag ten slotte zeven foutparkeerders betrapt. siol