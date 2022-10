Jeugd rugbyclub Murphy’s Lommel proeft van eerste tornooien

In de U10 reeks speelden Lorenzo en Lyana mee met het tornooi in Laakdal. “Het was tegelijk superschattig en superstoer om hen te zien knallen in hun (te grote) outfits”, klinkt het bij de club. “Op dezelfde locatie speelde onze 8-tallige U12-ploeg samen met de U12 van Rugby Oudsbergen. Ook hier werd veel wedstrijdervaring opgedaan. De eerste twee matchen van het tornooi werden verloren, maar nadat de jeugd ‘wakker geworden was’, mochten ze het tornooi afsluiten met een mooie zegen. De ouders konden met lachende gezichtjes op de achterbank richting de McDonald's, want dat hadden ze wel verdiend.”

Bij de Limburgse U14 stuurden de Murphy's Connor, Ymke en Kobe naar RC Limburg om er te strijden tegen Walferdange/Ardenne. Ondanks een 22-41 verlies hebben de Limburgers veel geleerd, goed gestreden en de Lommelse Connor de Grote heeft er zijn eerste try gescoord.