Youssef stelt samen met asielzoekers schilderijen tentoon

Wellen/Houthalen-Helchteren

Youssef Hajam, een kunstenaar met wortels in Meulenberg en Helchteren, stelt samen met enkele asielzoekers van het noodopvangcentrum in Helchteren schilderwerken tentoon in de Bottelarij in Ulbeek bij Wellen. Youssef begeleidde gedurende zeven jaar elke maandagavond onbezoldigd een artistieke workshop in het opvangcentrum. “Ik ontdekte bij velen onaangeroerd talent die nu tot ontwikkeling komt,” vertelt hij. “Zoals Moustafa uit Afghanistan die ik op 15-jarige leeftijd bij mij kreeg. Hij had nog nooit een penseel in zijn hand gehad, en zie wat voor prachtige kunstwerken hij maakt. Kunst brengt mensen samen. Oekraïne, Irak, Palestina, Afghanistan, Rusland: allemaal mensen die de oorlog ontvluchtten schilderden samen. Kunst verbindt mensen.”

Voorts is Youssef ook actief in de bibliotheek van Genk in het ‘babbelatelier’. “Ook daar kan ik het kunstvirus aan mensen doorgeven,” aldus Youssef.

De werken van Youssef en de leden van Refugee Art zijn nog elke dag van deze maand te bezichtigen van 10 tot 19 uur, behalve op maandag en dinsdag, in de Bottelarij, Ulbeekstraat 21, Wellen. jli