Koning Charles kiest uitgerekend de verjaardag van zijn kleinzoon uit voor kroningsceremonie

De kroningsceremonie vindt plaats op 6 mei. Maar op die dag in 2019 werd Archie geboren, het zoontje van zijn zoon Harry en schoondochter Meghan Markle. Zijn vierde verjaardag zal de jongen dus moeten vieren zonder zijn opa. Volgens enkele royaltywatchers in het Verenigd Koninkrijk is dat geen toeval, en koos Charles bewust voor die dag om zijn zoon en schoondochter te kijken te zetten. Zij wonen immers in de VS nadat zij de wens publiek maken om niet langer een traditionele rol in te nemen binnen het Britse koningshuis.