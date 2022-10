Belgen werden 53 miljard euro armer in tweede kwartaal

Het netto financieel vermogen van de Belgen is tijdens het tweede kwartaal met 53,3 miljard euro gedaald. “Dat is de sterkste daling sinds het eerste kwartaal van 2020, bij het begin van de coronacrisis”, zegt de Nationale Bank woensdag.

Alle Belgen samen hadden eind juni een vermogen van 1.145,1 miljard euro. Het netto financieel vermogen bestaat uit het geld dat ze hebben in cash, op rekeningen bij de bank, in aandelen, beleggingsfondsen, verzekeringsproducten... (goed voor 1.477,5 miljard euro), min 332,5 miljard euro aan schulden (zoals leningen en woonkredieten). Vastgoed is niet inbegrepen in het financieel vermogen.

Dat het vermogen daalde, heeft volgens de Nationale Bank te maken met dalende beurskoersen en oplopende intrestvoeten. Die deden de participaties in beleggingsfondsen met 24,2 miljard euro in waarde dalen tijdens het tweede kwartaal. De stijgende rentecurve deed de waarde van verzekeringsproducten met 23,8 miljard euro dalen, terwijl aandelen door zwakke beursprestaties 12,7 miljard euro minder waard werden.

De financiële verplichtingen (de schulden) van de Belgen stegen van hun kant met 5,4 miljard euro tot in totaal 332,5 miljard euro, voornamelijk door hypothecaire kredieten (+ 3,7 miljard euro).