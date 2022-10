Nog één minder dan Jumbo-Visma: Colombiaan Molano bezorgt UAE 47ste (!) zege van het jaar in Ronde van Langkawi

De Colombiaan Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) heeft woensdag de tweede etappe gewonnen van de Ronde van Langkawi, een achtdaagse rittenkoers voor de Pro Series in Maleisië. Hij was de snelste in een massasprint, waarin de Russische klassementsleider Gleb Syritsa (Astana Qazaqstan Team) derde werd.