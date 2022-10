Céleste (26) stapte in familiebedrijf Fryns: “Jenever is niet oubollig, het is een genietmomentje”

Ze behaalde het masterdiploma Farmaceutische Wetenschappen en volgde daarna nog een jaar general management aan de Vlerick Business School. Daarna zou ze zo’n tien jaar de bedrijfswereld in ons land verkennen om met die ervaring de familiale opvolging bij Fryns te verzekeren, maar die instap gebeurde veel sneller dan verwacht.

“Vorig jaar zei papa dat hij iemand zocht voor marketing en communicatie”, zegt Céleste Fryns. “Ik deed op dat moment sales bij Lotus Bakery en was daar heel graag, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Trouwens, ik was sowieso niet van plan om mijn hele leven voor een groot bedrijf te werken. Het zelfstandig ondernemen zit al een hele poos in me.”

Jenever is niet meteen een product dat je associeert met mensen van jouw leeftijd.

“Nee, maar dat is nu net de uitdaging. Jenever is voor veel mensen nog altijd het stereotiepe borreltje, dat wordt gedronken op kerstmarkten of door de oudere generatie. Die doelgroep moet blijven bestaan, maar met jenever kan je zoveel meer. De smaak is veel complexer dan die van gin. Dat heeft alles te maken met het productieproces. Gin is neutrale alcohol die wordt gemengd met kruidendistillaten. Voor jenever moet je eerst moutwijn maken door alcohol uit graan te distilleren. Wij gebruiken daarvoor gerst, rogge en gerstemout. Daarna worden daar verschillende kruidendistillaten aan toegevoegd, onder meer van de jeneverbes.”

Céleste Fryns: “Het zelfstandig ondernemen zit al een hele poos in me.” — © Luc Daelemans

Wat zeg je tegen je vriendinnen die een gin bestellen?

“Dat ze eens jenever met tonic moeten mengen. Sommigen hebben dat trouwens al gedaan en de reactie is altijd dezelfde: ongelooflijk zacht, veel meer diepgang en een gebalanceerd smakenpallet. Jenever is ook heel geschikt voor cocktails met extra beleving. Over cocktails gesproken: wij maken die kant-en-klaar in drie klassieke versies: Lazy Red Cheeks, Belgian Negroni en Cosmopolitan. We commercialiseerden die onder het label Lady Jane’s, genoemd naar tante Jeanne.”

“Zij was een groottante van mijn vader en werd op jonge leeftijd weduwe. In plaats van te blijven treuren, trok ze naar Zuid-Frankrijk. Daar heeft ze nog vijftig jaar van het leven genoten. Dat is onze boodschap: bepaal je eigen geluk en gun jezelf een genietmomentje, bijvoorbeeld door jenever in een van de vele toepassingsmogelijkheden te drinken. Omdat we vinden dat ook een BOB of zwangere vrouw daar recht op heeft, hebben we enkele alcoholvrije alternatieven ontwikkeld.”

De Jeneverfeesten vinden plaats op zaterdag 15 en zondag 16/10 in het centrum van Hasselt. Info en het volledige programma op www.jeneverfeesten.be