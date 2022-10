Ineos slaat weer toe en haalt allereerste wereldkampioene gravel Pauline Ferrand-Prévot binnen

Ineos haalt Ferrand-Prévot binnen voor het veldrijden en het mountainbiken. Ze won dit jaar niet alleen het allereerste WK gravel, eerder kroonde ze zich ook tot wereldkampioene mountainbiken in drie disciplines: shorttrack, cross country en marathon. In het verleden werd ze ook al wereldkampioene op de weg én in het veld.

“Het is een droom die uitkomt”, reageerde Ferrand-Prévot. “Ik kijk er enorm naar uit om het offroad-team te versterken en deel uit te maken van de Ineos-familie.”

Een medaille halen op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs wordt haar grootste uitdaging de komende jaren. “Een olympische medaille is het enige wat nog ontbreekt op mijn palmares. Het is één van de voornaamste redenen waarom ik bij dit team tekende.”