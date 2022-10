In de voetsporen van Anderlecht en AA Gent: Club Brugge kan derde Belgische club ooit worden die overwintert in Champions League

Sinds de invoering van de Champions League in 1992 zijn nog maar twee Belgische clubs erin geslaagd om te overwinteren: Anderlecht in 2000-2001 en AA Gent in 2015-2016. Club Brugge kan straks dat kunstje overdoen. Een punt op het veld van Atlético Madrid volstaat.

2000-2001: Anderlecht wordt groepswinnaar

In het seizoen 2000-2001 wordt Anderlecht groepswinnaar in een poule met Manchester United, PSV en Dynamo Kiev. In de tweede ronde na Nieuwjaar, die toen ook nog een groepsfase was, slaagt paars-wit erin om Real Madrid en Roma te kloppen, maar wordt het derde in zijn groep en zit het avontuur erop.

De trainer van toen: Aimé Anthuenis.

De sterkhouders: het legendarische spitsenduo Jan Koller-Tomasz Radzinski, doelman Filip De Wilde, middenvelder Walter Baseggio en vleugel Bart Goor.

Op 24 oktober 2000 de grote held in een 2-1-stuntzege tegen United: Tomasz Radzinski, die twee keer scoorde. — © BELGA

2015-2016: AA Gent overwintert na fenomenale terugronde

Vijftien jaar later lukt het eindelijk nog eens voor een Belgische club. Na een magere 1 op 9 in de heenronde pakken de Buffalo’s uit met een knappe 9 op 9 in de terugronde van de groepsfase. In een groep met Zenit Sint-Petersburg, Valencia en Lyon worden ze tweede. In de achtste finales na Nieuwjaar is Wolfsburg te sterk.

De trainer van toen: Hein Vanhaezebrouck

De sterkhouders: doelman Matz Sels, middenvelders Danijel Milicevic en Sven Kums, spitsen Laurent Depoitre en Kalifa Coulibaly.

Op 9 december 2015 beukte Depoitre tegen Zenit de poort naar de 1/8ste finales open voor AA Gent. — © BELGA