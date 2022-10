Op zoek naar de sappigste pompoen? Hier scoor je de lekkerste voor een heerlijke soep of cake

Het wemelt dit jaar van de pompoenen. Op deze vier plaatsen in Limburg scoor je ze in alle soorten, kleuren en maten. — © Sven Dillen

Of je nu zin hebt om te griezelen, moet watertanden bij de gedachte aan een dampende kom soep of droomt van een gouden koets: het wemelt dit jaar van de pompoenen. Op deze vier plaatsen in Limburg scoor je ze in alle soorten, kleuren en maten.

De Wroeter in Kortessem

De groenten in de zelfoogsttuin van De Wroeter worden geteeld door mensen die moeilijk een plek vinden op de gangbare arbeidsmarkt, maar overlopen van talent. Je vindt hier drie soorten pompoenen: de Hokkaido pompoen, de butternut of flespompoen en de pompoen Rouge Vif D’Etampes, beter bekend als de Cinderella. Je kan je pompoenslag slaan in de boerderijwinkel van het bedrijf in Kortessem, voor ongeveer anderhalve euro per kilo.

Sint-Rochusstraat 6 in Kortessem. Info: www.dewroeter.be

© Sven Dillen

Hof van Eef in Hasselt

Net buiten de Grote Ring in Hasselt vind je Hof van Eef, een vernieuwend project van stadslandbouw. Liefhebbers van vers kunnen zich hier abonneren op een kleurrijk, biologisch en seizoensgebonden groentepakket. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober verkoopt Eef uitzonderlijk ook losse pompoenen: de klassieke pompoen, de flespompoen en de groene Hokkaido. Als er later in het seizoen nog pompoenen worden geoogst, wordt hierover gecommuniceerd op hun Facebookpagina. De pompoenprijs per kilogram bedraagt ongeveer 1,8 euro.

Wie graag pompoenen wil kopen, stuurt best eerst een mailtje naar info@hofvaneef.be. Runksterkiezel 113 in Hasselt. Info: www.hofvaneef.be

© Sven Dillen

De Nieuwe Winning in Hasselt

De Nieuwe Winning in Hasselt is een duurzaam landbouwbedrijf met een biologische productiemethode. Wie gek is op Halloween, kan hier terecht voor de Jack o’ Lantern: een typische, ronde sierpompoen van ongeveer 3 kilogram met een lichtoranje vleeskleur (ongeveer 4 euro per stuk). Wie meer zin heeft in een sprookje dan in een potje griezelen: de Cinderella of pompoen Rouge Vif D’Etampes (ongeveer 4 euro per stuk). Ten slotte vind je hier ook de oranje en groene Hokkaido (ongeveer 2 euro per stuk). Boer Koen stapelt de pompoenen gewoon voor zijn deur en werkt te goeder trouw: wie een pompoen wil meenemen, steekt gewoon een centje in de brievenbus.

Nieuwe-Winningstraat 13 in Hasselt. Info: www.denieuwewinning.be

© Sven Dillen

Puur Leguum in Heusden-Zolder

Jonge boer Filip van Puur Leguum teelt doorheen het jaar wel vijftig soorten groenten: van groene selder, pastinaak, asperges, oesterzwam, koolrabi, rode paprika tot bloemkool. Je kan ze aankopen in de hoevewinkel of bestellen via flexibele groentepakketten. Net als de andere groenten komen ook de pompoenen hier rechtstreeks van het veld. Op het menu: de gewone pompoen, de oranje Hokkaido en de butternut. Exemplaren tussen de 1 en 2 kilogram kosten 2 euro per stuk.

Schootschansweg 10 in Heusden-Zolder. Info: www.puurleguum.be

© Yorick Jansens

Pompoenwoordenboek

De klassieke pompoen is ovaal en heeft brede ribbels. Deze kleurt lichtbeige tot feloranje. De smaak is zacht, net zoals het vezelige vruchtvlees. De schil daarentegen is redelijk stug.

De oranje Hokkaido is net als andere pompoenen mild en zoet van smaak, met een extra volle en nootachtige toets. Het vruchtvlees heeft een stevige structuur en is niet heel vlezig. Ze zijn eerder klein: in gewicht variëren ze van 0,5 tot 3 kilogram. De schil is ook eetbaar.

De groene Hokkaido is een donkergroene vrucht van 1 tot 1,5 kilogram zwaar met geeloranje vruchtvlees. Ideaal voor het maken van soep, pompoenquiche en andere gerechten.

De butternut of flespompoen heeft de vorm van een langgerekte peer. Deze vruchten wegen meestal maximum 2 kilogram en hebben een crèmekleurige tot lichtoranje schil. Het vruchtvlees is stevig en bevat geen draden.

De pompoen Rouge Vif D’Etampes of Cinderellapompoen is een oud Frans ras en wordt zowel geteeld voor consumptie als voor de sierwaarde. Het is een fel oranjerode, geribde, afgeplatte pompoen die ook Cinderella wordt genoemd, omdat hij lijkt op het exemplaar uit het bekende sprookje van Assepoester.