Kunstroof in modeland: Jean Paul Gaultier wordt aangeklaagd door museum

Modefans herinneren zich wellicht nog de collectie van Jean Paul Gaultier die eerder dit jaar verscheen. Die hernam verscheidene beroemde kunstwerken, waaronder De Schepping van Adam door Michelangelo en De Geboorte van Venus door Botticelli. Interessant, zeker voor kunstliefhebbers, maar nu dreigen er gerechtelijke gevolgen voor het modehuis.

De Geboorte van Venus is namelijk in het bezit van het Florentijnse museum Gallerie degli Uffizi. Jean Paul Gaultier had daarom toestemming van het museum moeten vragen vooraleer de ontwerpers het beroemde schilderij mochten gebruiken in de kledingontwerpen, maar dat gebeurde niet. Het museum geeft aan al in april een brief gestuurd te hebben naar het modehuis met de vraag om de collectie uit de verkoop te halen. Omdat een antwoord daarop uitbleef, neemt het museum nu gerechtelijke stappen. Naast de terugeising van de kledingstukken wordt ook gevraagd om een schadevergoeding.