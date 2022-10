Politie LRH waarschuwt voor valse bankmedewerkers die aan huis komen

De afgelopen dagen kreeg de politiezone al een tiental meldingen binnen. Telkens werden de slachtoffers eerst opgebeld door een valse bankmedewerker. Die beweerde dat er iets scheelde met hun bankrekening en dat er snel een andere medewerker zou langskomen. Deze oplichter probeert echter hun bankkaart en code te pakken te krijgen om hen zo te bestelen. De dieven kiezen volgens de politie vooral oudere slachtoffers uit.

Tot nu toe werd er nog niemand bestolen, maar de politie LRH waarschuwt toch voor de oplichting en benadrukt dat bankmedewerkers nooit aan huis komen. Wie een vreemde oproep krijgt, hangt de telefoon best meteen op en belt daarna best naar het nummer 101. Als er toch iemand voor je deur staat, geef dan zeker nooit je bankkaart of code. siol