Voormalig balletdanser Wim Vanlessen schrijft kinderboek: “Laat je door niemand tegenhouden”

Een kwarteeuw lang was de Peltenaar verbonden aan het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, waar hij snel opklom tot de rang van principal dancer. Hij won talloze nationale en internationale prijzen en werd in 2003 door het Bolsjojtheater in Moskou uitgeroepen tot een van de beste vijf dansers ter wereld. In 2019 zette hij een punt achter zijn carrière. Intussen was hij jurylid in het Play4-programma Dancing with the Stars. Een opdracht die binnen zijn comfortzone lag, maar een boek voor kinderen van 4 tot 6 jaar?

“Er zit veel van mezelf in”, benadrukt hij. “Het gaat over Willem, een erg creatief jongetje dat moeilijk zijn energie kwijtraakt. Een onuitgesproken ADHD’er. Zo’n kind van wie ouders zeggen: kan je nu niet eens even rustig blijven? Op een avond moet hij met zijn papa en mama naar het theater, waar hij op zeker ogenblik verloren loopt en achter de coulissen terechtkomt. Daar ziet hij hoe dansers met verschillende achtergronden en dansstijlen zich opwarmen. Atypisch in de balletwereld. Net vóór het begin van de voorstelling belandt hij per ongeluk op het podium. Hij sluit zijn ogen, luistert naar de muziek en begint te bewegen. Hij krijgt applaus en ontdekt dat dit de wereld is waar hij thuishoort.”

© Luc Daelemans

Waar zit het autobiografische element?

“Of ik ook een energiek kind was, bedoel je? Absoluut, maar ik was vooral begeesterd door het theater, door de spanning achter en op het podium, de concentratie, beleving en ontlading van de dansers. Mijn droom werd getriggerd door Alicia Borghten. Zij was de choreografe van dansgroep Imago Tijl uit Neerpelt en had een grote impact op mijn leven. Nog zo’n grande dame was Jeanne Brabants, de stichtster van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en een voorbeeld voor velen. In mijn boek is zij het die Willem aanspoort om op de rode tafel te kruipen en te dansen in Boléro van Béjart, mijn laatste voorstelling.”

Volg je dromen, zeg je. Waarom moet die boodschap nog verkondigd worden?

“Omdat dat veel minder vanzelfsprekend is dan het lijkt. Er ligt bijvoorbeeld nog altijd een stigma op ballet voor jongens. Ik had het geluk dat mijn ouders me helemaal volgden in mijn passie, maar in de amateurwereld is een jongen in maillot nog altijd niet voor de hand liggend. Diversiteit en inclusie zouden evident moeten zijn. Er valt helaas nog een weg af te leggen.”

(lees verder onder de Instagram-post)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Heb je na je carrière het zwarte gat gezien?

“Ik zou liegen als ik zei dat het afscheid me niets deed, maar als danser weet je dat je niet kan blijven doorgaan. Ik heb jaren roofbouw gepleegd op mijn lichaam, tijd voor andere dingen. Ik noem mezelf een culturele ondernemer. Vroeger werd alles beslist voor mij, nu ben ik mijn eigen baas. Ik heb al enkele leuke dingen mogen doen, zoals jureren in Dancing with the Stars en de choreografie van een aankomende tv-reeks. Maar mijn grootste ambitie is meewerken aan een artistiek beleid voor professionele balletdansers, aan wie ik mijn ervaring wil doorgeven.”

‘Een heel bijzondere jongen’, Wim Vanlessen en Leon Römer, uitgeverij Horizon, 40 p., 15,99 euro