Julien blaast 101 kaarsjes uit: “Lekker eten en drinken houdt een mens jong”

Nieuwerkerken

“Altijd lekker eten en drinken, dat houdt een mens jong”, zo sprak Julien Gielen toen hij vorig jaar uitgebreid gevierd werd voor zijn honderdste verjaardag. En inderdaad, Julien houdt woord. Opnieuw feest dus, nu omdat hij 101 kaarsjes mocht uitblazen. Voor het lekker eten en drinken had woonzorgcentrum Sint-Jozef uit Nieuwerkerken gezorgd, waar Julien verblijft. Zowel zijn medebewoners als genodigden kregen heerlijke taart en koffie voorgeschoteld. Maar de 101-jarige had ook zelf iets in petto. Om het personeel te bedanken voor de goede zorgen, trakteerde Julien, met de hulp van zijn mantelzorgster, uitgebreid op pralines en speculoos. len