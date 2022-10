David Goffin moest forfait geven voor ATP Firenze wegens griepje: “Was niet in staat om te spelen”

David Goffin (ATP 58) gaf dinsdag aan niet te zullen deelnemen aan het ATP 250-toernooi in het Italiaanse Firenze (hardcourt/612.000). Het was gissen naar de reden van zijn forfait, maar woensdag kwam er meer duidelijkheid. De 31-jarige Luikenaar voelde zich grieperig en liet daarom verstek gaan. Hij had het in de eerste ronde moeten opnemen tegen de Italiaan Francesco Passaro (ATP 126).

Goffin’s manager Martin Roux bevestigde het nieuws aan Belga. “Hij voelde zich grieperig en was niet in staat om te spelen”, zei de Fransman. “Uit voorzorg deed hij een coronatest, maar die was negatief. Er is dus geen reden voor ongerustheid voor zijn deelname aan het toernooi in Antwerpen volgende week.”

Goffin’s plaats op de hoofdtabel werd ingenomen door de Chinees Zhang Zhizhen (ATP 110), die als ‘lucky loser’ uit de kwalificaties overkwam. Hij verloor dinsdag zijn duel van Passaro in twee sets (7-6 (7/4), 7-6 (8/6)).