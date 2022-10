Mathieu Beysen: “Het werk in de ondergrond was heel zwaar. Op sommige plaatsen was het 35 graden en moest je in je onderbroek werken om het vol te houden.” — © Luc Daelemans

Of hij het labeur in de ondergrond niet te zwaar en te afstompend vond? “Helemaal niet. De solidariteit was enorm. En ik had een hoger doel: hogerop geraken in karate. De mijn bood me daartoe de mogelijkheid”, zegt Mathieu Beysen, die onlangs promoveerde tot WIKF President World.