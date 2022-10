Vooraanstaande universiteiten in Europa verliezen terrein op de World University Rankings nu de concurrentie uit Azië toeneemt. Dat kondigt het Britse magazine voor hoger onderwijs Times Higher Education (THE) woensdag aan. De hoogste universiteit van België op de lijst, de KU Leuven, behoudt haar positie op de 42ste plaats. In totaal staan vier Belgische universiteiten in de top 200.