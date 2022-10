Biden denkt dat Poetin “inschattingsfout” maakte: “Hij dacht dat hij met open armen ontvangen zou worden”

De Russische president Vladimir Poetin heeft de situatie in Oekraïne duidelijk verkeerd ingeschat en heeft de weerstand van het Oekraïense volk onderschat. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden verklaard in een interview met nieuwszender CNN. “Ik denk dat hij een rationeel iemand is, die een complete inschattingsfout heeft gemaakt.”

Biden stelt dat Poetin op zich wel een rationele leider is, maar dat de Russische doelstellingen in Oekraïne niet rationeel zijn. Dat blijkt volgens de Amerikaanse president onder meer uit de toespraak die Poetin hield vlak na de invasie in Oekraïne. “Hij zei dat hij de leider moest zijn van een Rusland dat alle Russischsprekenden verenigt. Ik denk dat dit irrationeel is”, zegt Biden.

Poetin leek ervan uit te gaan dat de Oekraïners zich niet tegen een Russische invasie zouden verzetten, zegt de Amerikaanse president nog. “Ik denk dat hij had verwacht dat hij met open armen zou worden ontvangen.”

Geen ontmoeting

In het interview zei Biden ook nog dat hij “niet de intentie heeft” om Poetin te spreken op de volgende G20-top, die in november plaatsvindt in Indonesië. Toch sluit hij een eventuele ontmoeting ook niet volledig uit. “Het zal ervan afhangen”, zo nuanceert Biden. “Als hij bijvoorbeeld tijdens de G20-top naar me toe komt en zegt dat hij wil praten over de vrijlating van Griner, dan zou ik hem wel ontmoeten”, zo klinkt het. Hij verwijst daarmee naar de Amerikaanse basketster Brittney Griner, die sinds februari in een Russische gevangenis zit.

Biden beklemtoont wel dat hij “weigert om, op welke manier dan ook, te onderhandelen met Rusland” over de bezetting van Oekraïens grondgebied.

Nucleaire wapens

De Amerikaanse president kreeg tijdens het interview ook vragen over de mogelijke inzet van nucleaire wapens door Rusland. “Ik denk niet dat hij (Poetin, nvdr) dat zal doen”, antwoordde Biden. “Maar ik vind het onverantwoord van hem dat hij er wel over praat.” Alleen al het dreigen met een nucleaire aanval kan een destabiliserend effect creëren en kan leiden tot verkeerde inschattingen, zo luidt de redenering.

Tot slot werd Biden ook ondervraagd over een mogelijke herverkiezing in 2024. De president gaf aan dat hij nog geen beslissing heeft genomen over een kandidatuur voor een tweede ambtstermijn. Een nieuwe verkiezingsstrijd tegen zijn voorganger Donald Trump schrikt hem in elk geval niet af. “Ik geloof dat ik Trump opnieuw kan verslaan”, aldus Biden.