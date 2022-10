Eden Hazard moet opnieuw harde kritiek slikken, maar krijgt ook steun: “Moeilijk als de coach niet in jou gelooft”

Na vijf wedstrijden zonder speelminuten mocht Eden Hazard dinsdag nog eens aan een wedstrijd beginnen bij Real Madrid. De Rode Duivel kwam aan de aftrap in de Champions League tegen Shakhtar (1-1), maar kon weinig klaarmaken en werd nog voor het uur vervangen. De Spaanse pers is (opnieuw) niet mals voor onze landgenoot, maar er is ook begrip: “Hij mag maar één wedstrijd per maand spelen.”

AS: “Concurrenten tonen meer enthousiasme”

In AS zijn ze misschien wel het hardst voor Hazard. “Hij kreeg zijn kans op een positie die hem nochtans moet liggen. De Belg verspeelde die kans opnieuw, ondanks zijn bewegingsvrijheid. Hazard in de basis is gewoon niet hetzelfde als starten met Vinicius Junior.”

“Deze wedstrijden moeten Hazard uit zijn voetbaldepressie halen, maar hij grijpt zijn kans niet”, klinkt het verder in AS. “Het enige lichtpuntje de afgelopen seizoenen was zijn samenspel met Karim Benzema, maar ook dat verliep tegen Shakhtar niet vlot. Waarom hij zo weinig minuten krijgt? Het antwoord is simpel: als hij er meer zijn tanden had ingezet, had Ancelotti hem meer speeltijd gegeven. Zijn concurrenten tonen meer enthousiasme. Als Hazard op de bank blijft, zal dat meer dan terecht zijn.”

Marca: “Niet eerlijk”

“Hazard gelooft niet in Hazard”, titelde Marca, dat ook enig begrip toont voor de situatie van de Rode Duivel. “Eden Hazard stond nog eens aan de aftrap en deed heel weinig. Een kans vergooid, nog maar eens. Maar het zou gemakkelijk zijn om hem volledig te veroordelen voor deze wedstrijd. Het leek alsof zelfs Eden niet in zichzelf geloofde. Maar het is eigenlijk niet eerlijk. Hij mag maar één wedstrijd per maand spelen en er blijft toch die kleine twijfel dat het anders zou kunnen zijn als hij in plaats daarvan om de twee weken zou mogen spelen. Dat zullen we helaas nooit zien.”

Mundo Deportivo: “Grote teleurstelling”

Voor Mundo Deportivo was Hazard een grote teleurstelling dinsdagavond. “Hazard wilde komaf maken met de negatieve gevoelens, maar hij werd uiteindelijk de grote teleurstelling van Real Madrid, dat in de eerste helft weinig tot niets deed. Hazard maakte geen gebruik van de kans die coach Ancelotti hem gaf. Hij versterkte de gevoelens van de mensen die aan hem twijfelen.”

Real Madrid-legende: “Moeilijk als coach niet in jou gelooft”

Real Madrid-legende Guti zou het na de wedstrijd opgenomen hebben voor Hazard. “Het is moeilijk om te bewijzen op het veld als de coach geen vertrouwen in je heeft”, aldus de 45-jarige Spanjaard. Coach Carlo Ancelotti was kort over de prestatie van Hazard: “Hij heeft zijn ding gedaan, maar heeft niet veel kunnen doen omdat Shakhtar heel goed verdedigde.”

