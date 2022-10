Bazin van Taverne ’t Hert in Sint-Truiden overleden

SINT-TRUIDEN

Brigitte Knuts, mede-uitbaatster van taverne t’ Hert op de Grote Markt in Sint-Truiden, is maandag 10 oktober na een lange ziekte overleden op 55-jarige leeftijd. Brigitte was vele jaren de rechterhand van haar echtgenoot Stefan Lemoine, met wie ze al 31 jaar de taverne uitbaatte.