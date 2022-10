Chauffeur die Vlaamse Jessy (24) en Wibe (25) doodreed, was onder invloed: “Ik heb ze echt niet gezien”

De Italiaanse chauffeur die vluchtmisdrijf pleegde nadat hij in Rome de twee hartsvriendinnen Jessy Dewildeman (24) en Wibe Bijls (25) doodreed, is gearresteerd en zit in de cel. Volgens Italiaanse media was hij onder invloed van alcohol en drugs en reed hij ook zonder geldig rijbewijs rond.

Het onderzoek naar de fatale crash nabij Rome waarbij de twee West-Vlaamse hartsvriendinnen Jessy en Wibe om het leven kwamen, begint duidelijkheid te scheppen. Italiaanse media melden een 53-jarige man, Francesco M., in de cel zit en dat hij positief heeft getest op alcohol en drugs in zijn bloed. De man blijkt ook geen onbekende voor het Italiaanse gerecht. Zijn rijbewijs was in mei al ingetrokken voor rijden onder invloed.

De man reed de twee vriendinnen dit weekend dood nadat zij waren uitgestapt om anderen te helpen bij een ander ongeval. Na het dodelijke ongeval probeerde de man te voet te vluchten naar in een weide naast de A24, in de omgeving van Tor Cervara. “Het was donker, ik heb ze niet echt gezien”, klonk zijn uitleg achteraf. Zijn wagen is ondertussen ook in beslag genomen.

Jessy en Wibe waren op korte citytrip in Rome. Kort voor hun overlijden bezochten ze nog het Vaticaan. De nabestaanden van de twee vriendinnen zijn overmand door verdriet. Wibe was ook in verwachting van een kindje, ze was vier maanden zwanger. Haar twee zussen zijn dinsdag naar Rome gereisd om haar lichaam te identificeren.