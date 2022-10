Remco Evenepoel geeft “Tour de France vanaf nu prioriteit”, maar hint voor volgend jaar op deelname aan Giro

Remco Evenepoel gaat zich vanaf nu focussen op zijn grootste doel: de Tour de France winnen. Ooit, want hij lijkt daarvoor eerst nog een tussenstop in de Ronde van Italië te nemen. “Je zou kunnen zeggen: ik de Giro, Fabio (Jakobsen, red.) de Tour, Tim (Merlier, red.) de Vuelta”, aldus de wereldkampioen en winnaar van de Vuelta in Het Laatste Nieuws.

In een dubbelgesprek met Dirk De Wolf ging het al snel over de grote rondes. Daarover zei Evenepoel dat hij liever niet met een andere kopman naar de Giro, de Tour of de Vuelta trekt. “Tuurlijk zal ik in de keuze van een grote ronde rekening moeten houden met onze twee spurters”, aldus Evenepoel, die verwees naar Fabio Jakobsen en Tim Merlier. Die laatste komt volgend jaar over van Alpecin. “Maar eigenlijk kunnen we ‘t keurig verdelen.”

“Ik vind dat beter, anders riskeer je verdeeldheid. Dat gaat ook op voor een sprinter, die een sterke lead-out verdient. Lees: minstens twee renners. Dan wordt de combinatie moeilijk, hé. Fabio en ik schieten goed met elkaar op en in een gewone koers maak ik graag deel uit van zijn sprinttrein. Maar in een grote ronde is dat toch anders.”

Missie Tour de France

Wie in welke ronde zal starten, staat nog niet helemaal vast. Maar Evenepoel lichtte toch al een tipje van de sluier. “Moeten we nog bekijken”, zegt Evenepoel. “De missie ‘Tour de France’ krijgt vanaf nu prioriteit. Op een dag wil ik ook dáár winnen, dat is de ultieme droom. Wat een tussenstation in 2023 niet uitsluit. Tot dusver oogt de Ronde van Italië zeer mooi. Dus zou je kunnen zeggen: ik de Giro, Fabio (Jakobsen, red.) de Tour, Tim (Merlier, red.) de Vuelta.”