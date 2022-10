Europese ‘buitenlandminister’ spaart kritiek op EU niet: “We hebben Poetin onderschat en niet genoeg naar de Amerikanen geluisterd”

“Dit is geen moment waarop we jullie allemaal bloemetjes gaan toesturen en zeggen hoe mooi jullie zijn, hoe goed jullie werken en dat we gelukkig zijn, dat we één grote familie zijn... Dit is een moment om met elkaar te praten over wat we wel en wat we niet goed genoeg doen, waarom ik niet altijd blij ben met de manier waarop mijn delegaties werken, en om duidelijk te maken hoe het beter moet.” De 75-jarige Spanjaard, sinds 2019 de numero uno van de Europese diplomatie en vicevoorzitter van de Europese Commissie, wond er maandag geen doekjes om toen hij zijn troepen toesprak bij de jaarlijkse conferentie van EU-ambassadeurs. Op een ongezien directe manier, die monden deed openvallen en waarvan de woorden nog lang bleven nazinderen.

Rusland, China, de VS

“Wij, Europeanen, zijn geconfronteerd met een situatie waarin we de gevolgen ondergaan van een proces dat al jaren bezig is en waarbij we onze bronnen van welvaart hebben losgekoppeld van onze bronnen van veiligheid”, ging Josep Borrel op zijn elan door. Daarbij verwees hij expliciet naar het Russische gas – “goedkoop en zogezegd betaalbaar, veilig en stabiel. Vandaag weten we wel beter” – en de toegang tot de grote Chinese markt “voor export en import, voor technologische transfers, voor investeringen, voor goedkope producten, maar ook die toegang wordt almaar moeilijker.”

Tegelijk is en blijft Europa voor zijn veiligheid nog te afhankelijk van de Verenigde Staten, met wie we “een fantastische relatie hebben en goed samenwerken. Maar wat zou er gebeurd zijn mocht niet Biden maar Trump of iemand zoals hij in het Witte Huis hebben gewoond? Hoe zou de VS dan gereageerd hebben op de oorlog in Oekraïne? En wat zou ons antwoord dan geweest zijn?”

Voor Borrell is de toestand zonneklaar: “Jij, de VS, zorgt voor onze veiligheid. Jullie, China en Rusland, legden de basis voor onze welvaart. Die wereld, die bestaat vandaag niet meer.”

Josep Borrell en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen eind september, bij de aankondiging van een nieuwe reeks sancties tegen Rusland. — © EPA-EFE

Oren en ogen open, 24 op 24

In die almaar sneller veranderende wereld moet Europa meer op eigen benen staan, luidt de redenering van de EU-topdiplomaat. “We moeten meer luisteren. Ik denk ook dat we sneller moeten zijn en risico’s moeten durven nemen”, zei Borrell. “Jullie moeten sneller rapporten opstellen, in real time, over wat zich in jullie landen afspeelt. Ik wil die info van jullie horen, niet van de pers. Soms was ik beter op de hoogte van wat zich ergens afspeelde door kranten te lezen in plaats van jullie rapporten”, las hij zijn troepen de levieten.

Al was hij niet te beroerd om ook een collectieve ‘mea culpa’ te slaan wanneer hij het had over de Russische inval in Oekraïne. “Wij geloofden niet dat de oorlog zou uitbreken. Ik moet toegeven dat de Amerikanen ons hier, in Brussel, zegden: ‘Ze gaan aanvallen, ze gaan aanvallen’, maar wij wilden het niet geloven. Ik herinner me nog heel goed wanneer (de Amerikaanse buitenlandminister) Tony Blinken me belde en zei: “Wel, het gaat dit weekend gebeuren.’ Twee dagen later, om vijf uur ’s ochtends, vielen de eerste bommen op Kiev.” Ook de maanden daarop bleef de EU te lang blind voor wat zich in het Kremlin afspeelde, aldus Borrell, die expliciet verwees naar de massale mobilisatie van Russen en zelfs de openlijke nucleaire dreigen. “We hebben Poetin onderschat en niet genoeg geluisterd naar de Amerikanen!”

En dus hamerde Borrell heter bij al zijn ambassadeurs nog eens extra in: “We zitten in een crisis, jullie moeten in crisismodus zitten. Jullie zijn mijn ogen, mijn oren in de hele wereld. 24 uur op 24.”

De volledige speech (in het Engels) is hierte lezen.