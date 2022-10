‘Murder, she wrote’-actrice Angela Lansbury overleden

Actrice Angela Lansbury is op 96-jarige leeftijd overleden. Lansbury was vooral bekend van haar rol als Jessica Fletcher in de tv-serie ‘Murder, she wrote’. Ze stierf “vreedzaam in haar slaap”, zo meldt haar familie. Over vijf dagen zou ze 97 geworden zijn.

Angela Lansbury werd op 16 oktober 1925 geboren in Londen en emigreerde op veertienjarige leeftijd met haar moeder naar de Verenigde Staten, meer bepaald Los Angeles. Haar vader was vijf jaar eerder overleden.

De acteermicrobe erfde Lansbury van haar moeder, zelf geen onverdienstelijke actrice. Bij haar filmdebuut was het al meteen raak: voor haar vertolking van de brutale Nancy Oliver in ‘Gaslight’, een film uit 1944, kreeg ze een Oscarnominatie voor beste vrouwelijke bijrol. Ze speelde er aan de zijde van Ingrid Bergman en Charles Boyer. Bergman won voor haar acteerprestatie zelfs de Oscar voor beste actrice.

Ook de volgende film van Lansbury, een jaar later, was een schot in de roos: voor haar rol als Sibyl Vane in ‘The picture of Dorian Gray’ won ze de Golden Globe voor beste vrouwelijke bijrol en werd ze opnieuw genomineerd voor de Oscars.

© AP

De carrière van Lansbury startte dus onder een goed gesternte en ze bleef de successen aaneenrijgen. Ze speelde aan de zijde van onder meer Paul Newman, Orson Welles en Joanne Woodward. In 1962 speelde ze naar eigen zeggen een van haar favoriete rollen, namelijk die van Eleanor Shaw Iselin in ‘The Manchurian candidate’. Ze vertolkt er de kille, sluwe moeder van een oorlogsveteraan die door de communisten gehersenspoeld is. Haar vertolking aan de zijde van onder meer Frank Sinatra en Laurence Harvey leverde haar een tweede Golden Globe op en een derde Oscarnominatie.

Naast haar filmvertolkingen bouwde Lansbury vanaf het eind van de jaren vijftig ook een succesvolle carrière uit op Broadway. Ze speelde onder meer in de musicals ‘Anyone can whistle’ (1964) , ‘Mame’ (1966) en ‘Gypsy’ (1974). Voor haar rol in ‘Sweeney Todd: the demon barber of Fleet Street’ (1979) kreeg ze zelfs een Tony Award.

Jessica Fletcher

Midden jaren zeventig begon ze ook televisiewerk te doen. En het was daar, op bijna 60-jarige leeftijd, dat ze met ‘Murder, she wrote’ de rol van haar leven te pakken had: als nieuwsgierige detectiveschrijfster Jessica Fletcher, die te pas en te onpas geconfronteerd wordt met een moord, en die dan ook nog oplost. De serie, die liep van 1984 tot 1996, was een van de langstlopende detectiveseries in de VS. Het typetje legde Lansbury geen windeieren: ze werd een van de best betaalde actrices. Voor haar rol ontving ze twaalf Emmy-nominaties, waarvan ze er geen enkele verzilverde.

Begin jaren 90 kreeg Lansbury van de Britse koningin Elizabeth II de ‘Order of the British Empire’ (CBE) en in 1995 werd ze ‘Disney legend’. De acteursvakbond Screen Actors Guild gaf haar in 1997 een ‘Lifetime Achievement Award’ en in hetzelfde jaar kreeg zij de ‘National Medal of Arts’, de hoogste onderscheiding die een Amerikaans artiest kan krijgen. In 2000 ontving Lansbury de ‘Kennedy Center Honors’. Op de Tony Awards van dit jaar werd haar carrière nog geëerd met een ‘Lifetime Achievement Award’.

© AP

Twee keer getrouwd

Lansbury trouwde twee keer. Een eerste keer in 1945 met de vijftien jaar oudere Amerikaanse acteur Richard Cromwell. Dat huwelijk hield maar een jaar stand. In 1948 trouwde ze met Peter Shaw. Hij werd haar manager en dat bleef hij tot aan zijn dood in 2003. Lansbury heeft een zoon, Antony (voorheen producent van ‘Murder, she wrote’), een dochter, Deirdre Angela Shaw Battarrais, en een stiefzoon, David.

Ze woonde in Brentwood (Los Angeles), Californië.