Het magische kapsel van Béa van ‘Blind gekocht’ en een mol in de zaal: dit was ‘De allerslimste mens ter wereld’

Wie de mol is, mocht Gilles De Coster nog niet zeggen. Maar de voormalige Slimste Mens ontmaskerde wel Bart Cannaerts als strafste speler. Die bleef bescheiden, al kon hij weer een ferme stap dichter bij het record van Ella Leyers zetten. En Béa van ‘Blind gekocht’? Die onthulde een opmerkelijk biologisch verschijnsel in haar rood krulhaar.

De winnaar van dinsdagavond:

Bart Cannaerts won en zo ligt het record voor het grijpen. Stoot Cannaerts woensdagavond door, dan evenaart hij de achttien deelnames van Ella Leyers. En dat in het gezelschap van een bijzondere nieuwkomer...

De verliezer:

Opnieuw verlaat een ex-Slimste Mens vroegtijdig het spel. Gilles De Coster verloor van Danira Boukhriss Terkessidis en blijft net als Lieven Scheire en Peter Van de Veire steken op één deelname.

De nieuwkomer van woensdag:

Olga Leyers, jongste zus van recordhoudster Ella.

De beste quotes:

Erik Van Looy: “Gilles, de vorige winnaars deden het hier tot dusver niet fantastisch.”

Gilles De Coster: “Daar zal de factor Bart Cannaerts niet vreemd aan zijn. Hij zit hier al sinds 1937.”

***

Van Looy: “Zouden Bart en Danira goede kandidaten zijn voor De mol?”

De Coster: “Absoluut. Ze zijn mooi, slim en niet te vertrouwen.”

***

Van Looy: “Pedro, waaraan stoor jij je?”

Pedro Elias: “Ik erger me aan mijn buurman. Hij stuurde me gisteren een bericht: Beste buurman, als je nog eens vogelt in je living, doe dan je gordijnen dicht. Waarom moeit hij zich? En trouwens, ik was gisteren niet thuis.”

***

Wim Helsen:(na vraag over een ‘silver fox’, een knappe man met grijs haar) “Danira, zou je mij een ‘silver fox’ noemen?”

Danira Boukhriss Terkessidis: “Moet ik antwoorden?”

***

Van Looy: “Bart, met welk dier mogen we jou vergelijken?”

Bart Cannaerts: “Moeilijke vraag. Doe maar met een cavia. Heel schattig beestje, en je kan er niks tegen hebben.”

Elias: “Vind jij die schattig? Als je dat doorspoelt, kijken die nochtans heel kwaad en slecht gezind.”

Het mooiste moment:

In Open deur bleek dat het kapsel van Blind gekocht-makelaar Béa Vandendael verkleurt bij bepaalde emoties. Rood als ze blij is, geel als ze seksueel opgewonden is en blauw als ze triest is. Bij de hongersnood in Jemen werd het blauw. Maar bij haar vraag over Rik Torfs werd het plots geel.

De tussenstand

1. Bart Cannaerts (17 afleveringen)

2. Jonas Geirnaert (5 afleveringen)

3. Liesbeth Van Impe (4 afleveringen)

4. Delphine Lecompte (4 afleveringen)

5. Jelle Cleymans (4 afleveringen)