Atlético-coach Diego Simeone verwacht opnieuw een sterk Club Brugge: “Maar we hebben het voordeel dat we thuis spelen”

Na de verrassende nederlaag in Brugge kan Atlético morgen maar beter winnen tegen Club, wil het zijn kansen gaaf houden op een kwalificatie voor de volgende ronde. Coach Atlético Simeone had op zijn perspraatje alvast vertrouwen voor de terugwedstrijd morgen: “Heel veel spelers hebben zin om beter te doen en dat is de weg die we moeten afleggen.”

Woensdagavond neemt Club Brugge het op tegen Atlético Madrid. De Spanjaarden verloren vorige week verrassend in Jan Breydel en prijken na drie speeldagen op de laatste plek in Groep B. Ook in de Spaanse La Liga is het voorlopig nog niet het seizoen Atlético, al wil coach Diego Simeone voorlopig nog niet weten van een vertrek. “Ik kan me niet voorstellen ergens anders te zijn dan hier”, was de coach duidelijk over een mogelijk vertrek op het persmoment.

“We staan tegenover een Club Brugge dat heel goed presteert, dat hebben we vorige week kunnen zien. In de heenwedstrijd goed en dynamisch voetbal op de mat bracht. Ze braken telkens goed uit op de flanken. Het zal een vergelijkbare wedstrijd worden met veel moed langs beide kanten. Heel veel spelers hebben zin om beter te doen en dat is de weg die we moeten afleggen.”

“We hebben het voordeel dat we thuis spelen, want we hebben het publiek nodig. De kracht die we uit hun steun putten is enorm. We moeten gewoon sterk zijn in deze competitie en ons bewijzen.”

Ook over de basiself werden volop vragen gesteld. Vooral de vragen over het niet opstellen van João Félix kon de coach van Atlético maar matig appreciëren.

“Of João Félix start? Er is niets veranderd voor hem. Voorlopig zijn de ploegmaats die met hem concurreren voor zijn positie in een beter vorm. We hebben hem nodig maar het is duidelijk dat hij moeilijk de weg naar doel vindt maar dat volgt wel. Zodra dat van de baan is komt de rest van zelf.”

Verdediger Stefan Savic zag Atlético vertrouwen opdoen tegen Girona: “We hadden de drie punten echt nodig”

Stefan Savic vergezelde zijn Argentijnse coach op de persbabbel. De Montenegrijnse verdediger legde uit dat het team vertrouwen opdeed in de competitiewedstrijd vorig weekend tegen Girona (2-1). “Het was heel belangrijk om te winnen in aanloop naar de belangrijke match van morgen. We speelden een goeie wedstrijd en hadden die drie punten echt nodig.”

Over de match in Brugge zei Savic dat Atletico “controle” had maar te weinig efficiëntie had getoond. “We zullen zien hoe dat morgen loopt”, aldus nog de centrale verdediger.