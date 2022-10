Missie geslaagd: ruimteschip DART slaat asteroïde met succes uit koers

De DART-missie was een succes, zo bevestigt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa dinsdag. Voor het eerst is de mensheid erin geslaagd om de baan van een asteroïde te veranderen. “Dit is een keerpunt voor planetaire verdediging en een keerpunt voor de mensheid”, aldus Nasa-topman Bill Nelson.

Kunnen we - indien nodig - de baan van een asteroïde veranderen zodat de ruimterots niet op aarde inslaat? Dat was de vraag die de DART-missie, ofwel voluit Double Asteroid Redirection Test, moest beantwoorden. Een vraag waar de Nasa zeven jaren van ontwikkeling en zo’n 330 miljoen dollar voor over had.

Het antwoord op die vraag blijkt ja. In de nacht van 26 op 27 september botste een onbemande sonde rond 1.14 uur Belgische tijd met meer dan 22.000 kilometer per uur in op de asteroïde Dimorphos, een ruimterots met een diameter van 160 meter die zich op meer dan 10 miljoen kilometer van de aarde bevond. De asteroïde vormde geen reëel gevaar voor onze planeet, maar was uitgekozen als testdoelwit.

Nu maakte de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie bekend dat de missie een succes was en dat Dimorphos wel degelijk uit zijn koers geslagen was. “Dit is een keerpunt voor planetaire verdediging en een keerpunt voor de mensheid”, zo verklaarde Nasa-topman Bill Nelson dinsdag.

Het DART-team hoopte de baan rond de aarde van Dimorphos met tien minuten te verkorten, maar zelfs een verkorting van 73 seconden was blijkbaar voldoende om te bewijzen dat de techniek kon werken. Als een potentieel gevaarlijke asteroïde dan jaren op voorhand op die manier uit koers geduwd kan worden, zou dat al volstaan om impact te vermijden.

In dat opzicht was de test een ongelooflijk succes, want de baan werd met liefst 32 minuten verkort, zo blijkt uit een vergelijking van metingen voor en na de impact.