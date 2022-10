Antwerp Giants op zoek naar belangrijke uitzege, Kangoeroes Mechelen wil vooral leren

Misschien gaat deze Europese campagne ons matchen kosten in de BNXT League, maar op lange termijn is deze ervaring voor onze jonge talenten heel belangrijk in hun ontwikkeling”, aldus Kangoeroes-coach Kristof Michiels. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

In het kleine Oostenrijkse stadje Gmunden vat Telenet Giants Antwerp woensdag een nieuwe Europese campagne aan. Naast Gmunden treft het in de groepsfase van de FIBA Europe Cup ook het Turkse Gaziantep en het Israëlische Hapoel Haifa. Kangoeroes Mechelen speelt dan weer zijn allereerste Europese wedstrijd op bezoek bij het Bulgaarse Rilski.

Telenet Giants Antwerp begint aan zijn veertiende opeenvolgende Europese campagne. Het werkt sinds de overstap in 1995 van Mechelen naar Antwerpen de 233ste Europese wedstrijd in de clubgeschiedenis af.

“We hebben ons in Kosovo geplaatst voor deze groepsfase, we kwalificeerden ons ook voor de 1/8ste finales van de Beker van België en wonnen tegen Leuven ons eerste competitieduel, we zijn dus succesvol, maar ik besef toch dat er nog enorm veel werk op de plank ligt”, zegt coach Ivica Skelin. “Maar vijf nieuwe Amerikanen inpassen vraagt tijd. En die is er bij een profclub niet. Daarom komen deze Europese wedstrijden op een goed moment. Matchritme opdoen na een trainingsperiode zorgt er hopelijk voor dat er snel automatismen komen. Voor de jonge Belgen is dit uiteraard een meerwaarde qua ervaring.”

Kwalificatie lijkt in een groep met Gaziantep en Hapoel Haifa een moeilijke opdracht, maar winst in de openingsmatch in Gmunden opent wel perspectieven voor de top twee. Swans Gmunden won vijfmaal de Oostenrijkse titel en zes keer de Oostenrijkse beker. In de Oostenrijkse BSL startte Swans Gmunden met een twee op twee.

Europees debuut voor Maneblussers

Naast Telenet Giants Antwerp heeft het Belgische basketbal met vicekampioen Kangoeroes Mechelen nog een tweede ploeg in de groepsfase van de FIBA Europe Cup. De Maneblussers zitten in poule E met het Bulgaarse Rilski Sportist, het Franse Cholet, en het Roemeense CSM CSU Oradea. Kangoeroes vat woensdag om 18 uur de eerste Europese campagne in de clubgeschiedenis aan in Rilski.

“Dit Europese verhaal is de bekroning van onze schitterende campagne vorig seizoen, vooral dan voor onze Belgen die dit mee realiseerden”, vertelt Coach van het Jaar Kristof Michiels. “We hebben geen Europese ervaring, dus we zullen vooral moeten leren. Maar naast genieten willen we toch ook zo veel mogelijk matchen winnen. Misschien gaat deze Europese campagne ons matchen kosten in de BNXT League, maar op lange termijn is deze ervaring voor onze jonge talenten heel belangrijk in hun ontwikkeling”, aldus Michiels.

Rilski is een traditieclub in Bulgarije die viermaal de beker won en eenmaal de Balkan League. (cpm)