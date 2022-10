Holocaustmuseum nodigt Ye uit: “Om te begrijpen hoe woorden aanzetten tot geweld”

Het museum dringt er bij Ye op aan om een bezoek te brengen. “Om te begrijpen hoe woorden kunnen aanzetten tot gruwelijk geweld en genocide.”

Ye plaatste afgelopen week voor het eerst in bijna twee jaar berichten op Twitter. Amper een dag later werd zijn account alweer vergrendeld, omdat hij de regels en richtlijnen had overtreden. Dat gebeurde eerder al bij zijn Instagramaccount. Ook daar had de artiest berichten met antisemitische teksten gedeeld.

