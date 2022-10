Breein Tyree treurt om pijnlijke nederlaag van gehandicapt Oostende in Israël: “Toch ben ik trots op ons team”

Na een fantastische prestatie kreeg Filou Oostende op Israëlische bodem niet wat de rood-gelen verdienden. Gedurende 29 minuten leidden de Zeekapiteins en op dertien momenten was de score in evenwicht, maar finaal won het ervaren Hapoel Holon met 88-83. Oostende is na twee Champions League-duels nog zonder zege.

Vooraf vreesden velen het ergste voor Oostende, want de competitiematch in Mechelen had zijn sporen nagelaten. Djordjevic bleef thuis wegens een voetblessure, weliswaar niet de voet die hem kwelde op het einde van vorig seizoen. Gillet, die in Mechelen voortijdig het terrein verlaten had, trainde wel in Holon maar was dan toch niet speelklaar wegens een liesblessure. Een duo met een schat aan ervaring missen op bezoek bij de kampioen van Israël: leuk is anders. Maar opnieuw vond coach Dario Gjergja oplossingen om het allerbeste uit de andere spelers te halen. Knap teamwork van Oostende, maar Thurman (22 punten aan 80%, 4 rebounds en 1 assists), Tyree (26 punten aan 45% waarvan 6 bommen, 3 rebounds en 5 assists), van der Vuurst (15 punten aan 50%, 4 rebounds en 6 assists) en Bratanovic (12 punten aan 85%, 7 rebounds en 2 assists) blonken uit. Bovendien realiseerden Tyree en Thurman in een knap derde kwart een ‘vierpunter’ (een bom mét een bonusvrijworp).

“We speelden een goede match waarin we echt zegekansen hadden, maar we moeten in de slotfase nog wat zaken corrigeren”, zuchtte Breein Tyree. “We misten onze leidersfiguren, maar uiteindelijk ben ik wel trots op onze ploeg.”

Coach Gjergja feliciteerde de thuisploeg. “Maar we hebben een gevoel dat we meer konden puren uit deze wedstrijd. Mijn trots is heel intens. Mijn jonge kids speelden schitterend en bewezen dat ze een mooie toekomst voor zich hebben. Respect voor hen! Jammer genoeg controleerden we in de laatste vijf minuten de aanvallende rebounds van Holon niet meer. Zo pakten ze er zes in die fase. In het vierde kwart leden we ook enkele naïeve balverliezen. Uit deze match moeten we leren om beter te zijn in de volgende wedstrijd.”