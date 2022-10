Pijnlijke nederlaag voor onvolledig maar sterk Oostende in de Champions League basketbal

Na Jones’ openingskorf dunkte Thurman meteen de gelijkmaker in de korf. Oostende sprintte naar 5-9 maar Holon antwoordde kordaat: 15-11. Met een 0-10-scoring run verraste Oostende alle Israëli: 15-21-na 7’36”. Op het einde van het initiële kwart bleven nog vier punten voorsprong (20-24) over. 6 op 9 tweepunters en 4 op 10 bommen vormden die 24 eenheden.

Bleijenbergh verhoogde de voorsprong naar zeven eenheden: 22-29 na 12’30”. Stap per stap naderden de thuisspelers. Met een bom versnelde Ragland die inhaalrace. Dalton plofte de gelijkmaker (34-34) na 17’44” op het bord. De 7-0-tussenspurt van Holon rendeerde. Na een Oostendse time-out bood Bratanovic een Thurman een nieuwe korf aan. Daarna scoorde Bratanovic ook zelf tweemaal: 38-40. Maar Green bracht de ruststand helemaal in evenwicht: 40-40.

Bratanovic en van der Vuurst openden het best het derde bedrijf: 40-44. Drie bommen van Tyree in twee minuten duwden het verschil opnieuw naar zeven stuks: 47-54. Die derde bom werd zelfs een vierpunter want Tyree mocht een extra vrijworp benutten. Holon nam aan 55-54 even de leiding over maar met zijn twintigste punt wees Tyree opnieuw (55-56) de goede richting aan. Bleijenberghs tweede bom zorgde voor 57-63. Een tweede Oostendse vierpunter (bom en bonusvrijworp) vertaalde zich in een tienpunten-voorsprong (57-67) in de 29ste minuut. Het ervaren Holon milderde te snel nog tot 61-67. Oostende had in dat derde bedrijf vijf van zijn tien bommen perfect gericht.

Op 7’14” van de laatste buzzer kwam Holon op gelijke hoogte: 71-71. Bratanovic en Thurman leidden Oostende naar 75-79. Nog 3’15” op de klok. Floorleader Ragland vermeed de verrassing door aan 79-79 gelijk te stellen en de controle daarna niet meer uit handen te geven. Een alleyoop-pass van Jones en een technische fout van van der Vuurst vielen in de laatste minuut op: 86-80. Nadat Tyree met een bom tot 86-83 naderde, legde Green aan de vrijworplijn de 88-83-cijfers vast. Ragland (31 punten en 13 assists) was de uitblinker van het duel. Bij Oostende schitterden Thurman (22 punten aan 80%, 4 rebounds en 1 assists), Tyree (26 punten, 3 rebounds en 5 assists), van der Vuurst (15 punten aan 50%, 4 rebounds en 6 assists) en Bratanovic (12 punten aan 85%, 7 rebounds en 2 assists).

Oostende speelt woensdag 26 oktober zijn derde match op bezoek bij Legia Warschau, dat eveneens twee nederlagen telt.