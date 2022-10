Premier Alexander De Croo (Open Vld) verdedigt zich: “Hadden we dan tegen de mensen moeten zeggen: ‘Blijf maar in de kou zitten’?”

Een non-begroting. Geen enkele structurele hervorming. Schuldig verzuim… De kritiek op de nieuwe federale begroting is niet mals. Toch vindt premier Alexander De Croo (Open Vld) dat er nét wel belangrijke stappen gezet zijn. “Maar in tijden van crisis moet je voorzichtig zijn en je prioriteiten kiezen.”

N-VA-voorzitter Bart De Wever was erg scherp voor de nieuwe begroting. “België kent de hoogste overheidsuitgaven, de hoogste belastingdruk en het grootste structurele begrotingstekort van de Europese Unie”, zo schreef hij dinsdag op Twitter. “De federale regering zorgt er met deze non-begroting voor dat we die drie bedenkelijke prijzen met nog iets meer glans halen. Volstrekt onverantwoord.”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) pareerde die kritiek dinsdagavond in VTM Nieuws. “We hebben wél maatregelen genomen voor het arbeidsmarktbeleid. Deze regering is nu twee jaar aan zet en in die periode is de werkgelegenheidsgraad fors gestegen. We hebben het aantal flexijobs uitgebreid, we hebben ervoor gezorgd dat studenten meer mogen werken… De Wever reageert voor hij gezien heeft wat we beslist hebben. Dat is niet fair.”

De premier gaf wel toe dat ze niet alle gewenste hervormingen hebben kunnen doorvoeren. “Maar we zitten in volle crisis”, zo verklaarde hij. “De tweede kort na elkaar al. Dan kan je niet alles doen. Dan moet je prioriteiten stellen. En wij hebben ervoor gekozen om de mensen door de crisis te helpen. Wat hadden we anders moeten doen? Tegen de bakkers en de slagers moeten zeggen: ga maar overkop? Tegen de mensen met een torenhoge energiefactuur: blijf maar in de kou zitten?”

500 euro netto meer

Maar had de werkende bevolking dan niet meer gehad aan de (beloofde) taxshift. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem had toch een voorstel klaar waarmee elke werkende 500 euro netto meer zou overhouden per jaar? “We gaan die hervorming nog doen”, benadrukte De Croo. “Maar als je de belasting voor iemand naar beneden haalt, moet die voor iemand anders naar boven. We moeten dat allemaal eerst goed bekijken en zien dat bij wie het omhoog gaat, dat niet buitensporig veel omhoog gaat. Natuurlijk ben ik ook voorstander van een taxshift en in deze legislatuur gaan we nog stappen zetten zodat werkende mensen op het einde van de maand meer overhouden. Dat komt nog, maar vandaag lag onze prioriteit bij de energiefactuur.”